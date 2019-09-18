В Беларуси увеличены денежные нормы расходов на гособеспечение детей-сирот

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси повышаются денежные нормы расходов на государственное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в социально-педагогических центрах, специальных учебно-воспитательных и лечебно-воспитательных учреждениях, приемниках-распределителях для несовершеннолетних. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров Беларуси от 13 сентября 2019 года №621, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал .

В частности, денежные нормы на покупку комплектов одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования для детей, находящихся на гособеспечении, увеличатся до Br1163,71 (по окончании пребывания в детских домах и других учреждениях - Br160,39). Для тех, кто обучается на дневной форме в государственных ссузах, ПТУ, училищах олимпийского резерва, вузах, возможна денежная компенсация стоимости товаров в размере Br251,28 (для юношей) и Br260,14 в год (для девушек).

Нормы расходов на пользование в детских домах семейного типа, опекунских и приемных семьях квартирным телефоном (кроме междугородних и международных разговоров), бытовыми услугами (услуги прачечных, парикмахерских, по ремонту обуви) выросли на Br21,55 в месяц на одного ребенка.

Документом предусмотрено и повышение до 10% денежных норм расходов на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем. Также возросли денежные нормы расходов на обеспечение учебными принадлежностями, предметами первой необходимости и личной гигиены. Ежемесячные денежные выплаты на личные расходы с учетом реальных потребностей детей при достижении ими семи лет увеличивается с Br10 до Br11.

Основные положения постановления вступят в силу после официального опубликования.-0-