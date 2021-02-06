6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2020 году детские сады посещали более 424 тыс. детей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве образования.

"Для обеспечения доступности дошкольного образования за 2016-2020 годы введено в эксплуатацию 72 учреждения дошкольного образования на 14 365 мест (в том числе в 2020 году - 25 учреждений на 4810 мест), создана 2321 группа кратковременного пребывания (от 2 до 7 часов) на 19 165 мест. Коме того, работают 14 учреждений частной формы собственности, их посещают 356 воспитанников. В целом принятые меры позволили за пять лет создать для воспитанников дополнительно более 40 тыс. мест и довести в 2020 году численность детей, их посещающих, до 424,1 тыс." - рассказали в Минобразования.

В Беларуси сохраняется достигнутый в предыдущие годы полный охват детей пятилетнего возраста подготовкой к обучению на I ступени общего среднего образования, добавили в ведомстве.-0-