В Беларуси в 2020 году начнут реконструкцию 12 мостов на республиканских дорогах

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2020 году рассчитывают приступить к реконструкции 12 мостовых сооружений. Об этом сообщил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко сегодня в эфире программы "Контуры" на телеканале ОНТ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы много внимания уделяем реконструкции мостов на республиканских дорогах. В этом году мы планируем приступить к работам на 12 крупных мостовых сооружениях. Подписали кредитное соглашение с Европейским банком реконструкции и развития. Сейчас завершаем все процедуры и в марте будем объявлять конкурс на выбор подрядчика", - сказал Алексей Авраменко.

Запланирована и реконструкция основных дорог. Так, ремонт М7 Минск - Вильнюс начнется летом 2020 года и завершится до 1 мая 2021 года, проект реализуется совместно с Европейским инвестиционным банком. Кроме того, в планах на текущий год - завершить реконструкцию участка трассы М3 на обходе Плещениц и дороги Р53 от Кургана Славы в направлении Смолевич.

Также министр прокомментировал вопрос увеличения числа так называемых "дозволов". "Мы с Польшей обмениваемся на паритете 199 тыс. разрешений. Проблема в том, что белорусским перевозчикам необходимо дополнительно 30 тыс. разрешений, а польской стороне и так хватает. В этом и сложность переговоров: мы просим больше, а им не надо. Будем вести диалог: договорились до 15 марта провести ряд встреч и консультаций, чтобы как-то сдвинуть вопрос и увеличить количество разрешений для белорусских перевозчиков", - отметил он.

Что касается отвязки дорожного сбора от техосмотра, то Министерство финансов подготовило проект указа, где предусмотрены изменения. "Часть вопросов будет решена. Например, предусмотрена возможность платить годовую сумму дорожного сбора в рассрочку. Его может оплатить через ЕРИП. Также новый механизм позволит платить соответственно тому, ездит человек или нет: если в этом месяце он использует автомобиль, то платит, если не ездит, то не оплачивает. Контроль будет вестись с использованием системы видеофиксации через сравнение баз данных. Если водитель не оплатил, то система его зафиксирует", - заключил министр.-0-