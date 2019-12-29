В Беларуси в 2020 году планируется увеличение тарифов на ЖКУ на $5

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2020 году планируется увеличение тарифов на жилищно-коммунальные услуги на $5. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой в интервью программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Последние дни уходящего года - это очень напряженная работа. Считаю, в этом году мы справились неплохо. У нас есть прогноз, бюджет, утвержденные и подписанные главой государства. Традиционно мы подпишем документ об увеличении тарифов на жилищно-коммунальные услуги на $5, жилищную программу по всем приложениям", - сказал Дмитрий Крутой.

Президентом подписана и государственная инвестиционная программа на следующий год. "Это позволит нам уже с 1 января продолжить финансирование 107 проектов и успешно освоить более Br580 млн инвестиций именно за счет бюджета. Можно сказать, что в следующий год мы вступаем во всеоружии и с полным пакетом подписанных нормативных документов", - отметил первый вице-премьер.-0-