В Беларуси в 2022 году введут 22 энергоисточника на местных ТЭР

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2022 году будут введены 22 энергоисточника на местных топливно-энергетических ресурсах (ТЭР). Об этом сегодня сказал заместитель председателя Госстандарта - директор Департамента по энергоэффективности Виталий Крецкий на итоговой коллегии ведомства, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"В Беларуси в 2022 году продолжится строительство энергоисточников на местных ТЭР. Будут введены в эксплуатацию 22 энергоисточника на местных ТЭР суммарной тепловой мощностью 94,3 МВт. Это позволит заместить использование импортируемого топлива на 24,2 млн куб.м. Из них 10 энергоисточников мощностью 25,3 МВт будут реализованы за счет собственных средств предприятий, местного и республиканского бюджетов, 12 энергоисточников мощностью 69 МВт - за счет кредитных средств международных финансовых организаций", - сказал Виталий Крецкий.

По его словам, в прошлом году были введены в эксплуатацию 14 энергоисточников на местных ТЭР суммарной тепловой мощностью 108,9 МВт, что позволило заместить использование импортируемого топлива на 28 тыс.т у.т. и снизить потребление импортируемого природного газа на 27,4 млн куб.м ежегодно.

В качестве примера руководитель департамента привел строительство в 2021 году комбинированной котельной на местных ТЭР и природном газе в Щучине (Гродненская область) суммарной тепловой мощностью 12 МВт. В котельной установлены два современных автоматизированных водогрейных твердотопливных котла отечественного производства теплопроизводительностью 6 МВт каждый.

"Строительство новой котельной позволило снизить эксплуатационные затраты на теплоснабжение города за счет замещения импортируемого природного газа местными видами топлива и вывода из эксплуатации неэффективного оборудования. Реализация проекта позволила заместить использование импортируемого вида топлива на $300 тыс., снизить себестоимость 1 Гкал отпускаемой тепловой энергии с Br105,6 до Br75,2", - рассказал Виталий Крецкий.-0-

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