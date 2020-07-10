ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 10 июля 2020
Минск Переменная облачность +21°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:30 Нужно ответственно подходить к решению актуальных проблем на местах - Кунцевич Регионы
18:01 В Беларуси с начала года зарегистрировано 382 случая незаконной рубки - Минлесхоз Общество
17:53 Лесная охрана с начала года привлекла к административной ответственности 1755 нарушителей Общество
17:49 В Беларуси в этом году произошло 828 лесных пожаров Общество
17:47 Партия антиВИЧ-препаратов на $35 тыс. поступила в Беларусь из Индии Общество
17:42 Гороскоп на неделю с 13 по 19 июля Калейдоскоп
17:37 В Скиделе к областным "Дажынкам" модернизируют Дом культуры и приведут в порядок соцобъекты Регионы
17:32 CERT.BY призывает соблюдать цифровую гигиену, чтобы избежать утечки персональных данных Общество
17:15 ЦТ по физике прошло без нарушений Общество
17:05 Оперативным решением споров при перемещении товаров в ЕАЭС займется комитет во главе с Мясниковичем Экономика
17:01 Витебское "Модерн-Экспо" запустит новую покрасочную линию и создаст около 100 рабочих мест Регионы
16:57 Власти Турции разрешили использовать собор Святой Софии в качестве мечети В мире
16:54 В Москве неизвестные сообщили о минировании здания МИД России В мире
16:42 Минивэн сбил мужчину в Полоцком районе Происшествия
16:35 Денежные премии из спецфонда Президента Беларуси получат 326 одаренных учащихся и студентов Президент
16:21 МЗП и денежные доходы населения за июнь не индексируются - Минтруда Общество
16:12 Ермашевич: женский бокс в Беларуси стабильно развивается Спорт
16:11 Мужчина утонул в озере в Пуховичском районе Происшествия
16:07 Исаченко: условия для бизнеса на селе созданы, нужно лишь найти свою нишу Регионы
16:04 Инфляция в Беларуси в июне составила 0,2% Экономика
16:03 Проект указа об изменениях в правила охоты находится на рассмотрении в правительстве Общество
15:51 Совет ЕЭК одобрил проект соглашения об упрощении транзита в ЕАЭС Экономика
15:47 Лукашенко утвердил кредитное соглашение с ЕБРР для реконструкции трассы М3 Президент
15:47 Более половины россиян ожидают ухудшения благосостояния в 2020 году В мире
15:42 Волонтерская акция помощи ветеранам "Волна памяти" стартовала в Гродненской области Регионы
15:41 Картонный завод в Добруше планируют запустить в конце года Регионы
15:38 Главное в цитатах: Лукашенко о примере другим при пандемии, зарплатах у частников и планах на будущее Президент
15:33 В СПК "Прогресс-Вертелишки" достигли рекордной урожайности озимого ячменя - 121 ц/га Регионы
15:25 Субботин посетил инновационные агрообъекты Оршанского района Регионы
15:20 Полузащитник Дэвид Тве перешел из "Энергетика-БГУ" в брестское "Динамо" Спорт
Все новости
Все новости
Общество
10 июля 2020, 17:49

В Беларуси в этом году произошло 828 лесных пожаров

Валентин Шатравко
Валентин Шатравко
Новости темы " Пожароопасная обстановка в Беларуси"
Ограничения на посещение лесов действуют в пяти районах Беларуси
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в шести районах Беларуси

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в этом году произошло 828 лесных пожаров, сообщил первый заместитель министра лесного хозяйства Валентин Шатравко сегодня во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

"По состоянию на 9 июля лесных пожаров на территории лесного фонда Минлесхоза зафиксировано 828 на общей площади 6473,4 га. Установлены ограничения на посещение лесов в пяти районах (Октябрьский, Жлобинский, Лидский, Ошмянский, Березинский)", - отметил Валентин Шатравко.

По его словам, основная причина возникновения возгораний в лесном фонде - несоблюдение гражданами требований по обеспечению пожарной безопасности. Ограничения и запреты на посещение лесов вводятся согласно решениям местных исполнительных и распорядительных органов на основании полученных данных Белгидромета о классе пожарной опасности (горимости). Класс пожарной опасности ежедневно меняется, и ограничительные меры оперативно вносятся на карту запретов и посещений на сайте Минлесхоза.

"По площади лесных пожаров мы практически повторяем прошлый год, по количеству - больше на 230 случаев. Но основная масса пожаров произошла в весенний период", - сказал он. В апреле зафиксировано 539 пожаров на площади 5951,9 га. Больше всего пожаров было в Брестском (208 случаев, 2240,9 га) и Гомельском (137 случаев, 3103,9 га) ГПЛХО. Наиболее крупные пожары в этих регионах произошли и распространились около поймы реки Припять.

"Мы не допустили перехода на нашу территорию трансграничных пожаров с Украины, хотя были довольно тревожные моменты, когда пожар приближался к Беларуси - полкилометра оставалось до нашей границы, - рассказал первый замминистра. - Несколько раз для оперативного тушения пожаров привлекали авиацию МЧС в Гомельской области, чтобы с нашей территории пожар не перешел на территорию Украины в пределах закрытой зоны около Чернобыля".

Касательно предупредительных мер Валентин Шатравко сказал, что обустроены минерализованные полосы на протяжении 65,5 тыс. км, новые противопожарные разрывы - почти на 25 км. Отремонтировано свыше 1 тыс. км дорог противопожарного назначения. Установлено почти 3,5 тыс. плакатов, аншлагов и других информационных знаков на противопожарную и природоохранную тематику. Постоянно проводятся беседы с гражданами о соблюдении требований пожарной безопасности в лесах. Размещены 884 информационных сообщения в СМИ. Проведено более 2 тыс. рейдовых мероприятий, в том числе совместных с заинтересованными госорганами, во время которых к административной ответственности за нарушение лесного и природоохранного законодательства привлечены 1755 граждан.

Для раннего обнаружения и своевременного тушения лесных пожаров в структуре отрасли есть 661 единица пожарно-наблюдательных вышек, из которых 623 оборудованы системами видеонаблюдения. Также продолжается внедрение автоматизированной дистанционной системы раннего обнаружения возгораний в лесном фонде. По состоянию на 10 июля установлено 46 систем "Лесной страж".-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
лесное хозяйство Министерство лесного хозяйства пожар
Новости рубрики Общество
Валентин Шатравко В Беларуси с начала года зарегистрировано 382 случая незаконной рубки - Минлесхоз
Во время онлайн-конференции Лесная охрана с начала года привлекла к административной ответственности 1755 нарушителей
Фото из архива Партия антиВИЧ-препаратов на $35 тыс. поступила в Беларусь из Индии
Фото из архива CERT.BY призывает соблюдать цифровую гигиену, чтобы избежать утечки персональных данных
Фото из архива ЦТ по физике прошло без нарушений
Фото из архива МЗП и денежные доходы населения за июнь не индексируются - Минтруда
Главное
Во время посещения ЗАО "Атлант" "Это пример для других" - Лукашенко о работе "Атланта" в период пандемии
Лукашенко рассказал о планах развития экономики Беларуси на ближайшее будущее
В Беларуси выздоровели и выписаны 54 254 пациента с COVID-19
"Минск Мир": жилье покупают здесь! В столичном комплексе - летняя акция и сразу три новых дома
Топ-новости
Главное в цитатах: Лукашенко о примере другим при пандемии, зарплатах у частников и планах на будущее
Лукашенко утвердил кредитное соглашение с ЕБРР для реконструкции трассы М3
Нужно ответственно подходить к решению актуальных проблем на местах - Кунцевич
Субботин посетил инновационные агрообъекты Оршанского района
МТС Cloud предлагает резервное копирование и восстановление данных в облаке на базе решений Veeam
ПВТ принял 71 нового резидента
Партия антиВИЧ-препаратов на $35 тыс. поступила в Беларусь из Индии
Обновленную противотанковую ракету испытали на Обуз-Лесновском полигоне
Нацбанк предлагает обсудить изменения в гарантированном возмещении банковских вкладов физлиц
Проект указа об изменениях в правила охоты находится на рассмотрении в правительстве
Гороскоп на неделю с 13 по 19 июля
"Белавиа" временно не принимает к перевозке домашних питомцев на чартерных рейсах
Состоялась жеребьевка четвертьфиналов футбольной Лиги чемпионов
Один из выходов станции метро "Пушкинская" в Минске закроют на ремонт до 31 июля
ГАИ проведет массированную отработку трассы Р53
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.