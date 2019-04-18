В Беларуси в I квартале рекультивировано 16 мини-полигонов для ТКО

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в первом квартале 2019 года рекультивировано 16 мини-полигонов для твердых коммунальных отходов, сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Корбут, передает корреспондент БЕЛТА.

"В первом квартале рекультивировано 16 выведенных из эксплуатации мини-полигонов, проведены работы по благоустройству, устройству, обваловке 27 объектов захоронения отходов", - сказал Александр Корбут. Всего за год в Беларуси планируется рекультивировать 262 мини-полигона.

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