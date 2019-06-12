В Беларуси в качестве соцжилья будут предоставляться только квартиры

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гражданам в качестве социального жилья будут предоставляться только квартиры, а не комнаты. Такая норма предусмотрена новой редакцией Жилищного кодекса, сообщила журналистам в пресс-центре БЕЛТА заместитель начальника отдела юридической работы и кадров Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Ольга Герман.
Также предоставляется возможность перевода арендного жилья в социальное, ею смогут воспользоваться 17 категорий граждан. Таким образом, социально незащищенные слои населения освобождаются от платы за аренду жилья.
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