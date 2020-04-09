9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в конце недели похолодает, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Холодный атмосферный фронт уже подошел к нашим северо-западным границам. К сожалению, фронтальный раздел не принесет много дождей, но станет причиной смены воздушных масс - теплая погода уйдет в южные широты, а холодная с севера распространится на территорию Беларуси", - отметили синоптики.

В пятницу, 10 апреля, температура воздуха ночью будет колебаться от минус 2 градусов по северо-западу до плюс 7 по юго-востоку страны. Днем воздух прогреется до 7-13 градусов. Ночью местами ожидаются кратковременные дожди, днем в основном будет без осадков, лишь по Витебской области кое-где возможны небольшие осадки. Ветер будет северо-западный порывистый.

В субботу Беларусь в основном будет находиться в области повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью будет от минус 3 до плюс 2 градусов. Дневная температура воздуха прогнозируется на уровне 6-13 градусов тепла.

В воскресенье, 12 апреля, будет преобладать сухая погода, лишь днем по северу страны возможны кратковременные дожди. Ветер будет южный умеренный. Температура воздуха ночью будет колебаться от нуля до минус 5 градусов, местами по западу - плюс 1-2. Днем воздух прогреется до 8-15 градусов, по юго-западу на пару градусов теплее.

"В связи с длительным периодом дефицита осадков в стране сохраняется угроза лесных пожаров. Находясь в лесной зоне, будьте осторожны с огнем", - предупредили специалисты.

В первой половине следующей недели через территорию Беларуси будут перемещаться более активные атмосферные фронты, которые принесут с собой осадки в виде дождя и мокрого снега, а также неустойчивый температурный режим.-0-

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