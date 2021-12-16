В Беларуси в начале следующей недели похолодает

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси похолодает в начале следующей недели, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В северных широтах атлантические циклоны непрерывной цепочкой смещаются на восток и арктический воздух никак не может прорваться на юг континента. В большинстве государств Европы установилась не по сезону теплая погода. Сегодня напор тепла усилится. В Беларуси ожидается 1-6 градусов выше нуля. Во многих районах пройдут небольшие дожди. Местами будут клубиться туманы. Ветер прогнозируется юго-западный, западный умеренный. Не изменится ситуация в пятницу и на предстоящие выходные. По-прежнему сохранится повышенный температурный режим, практически повсеместно снег растает", - рассказали в Белгидромете.

В пятницу, 17 декабря, погодные условия в стране будет определять неустойчивая воздушная масса, поступающая с Финского залива. Будет облачно с прояснениями. Во многих районах пройдут небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Местами ожидаются слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха в течение суток составит от минус 1 до плюс 5 градусов.

В субботу, 18 декабря, ночью погоду будут формировать неустойчивые воздушные массы, утром и днем ожидается перемещение атмосферного фронта с Балтийского моря. Будет облачно с прояснениями. Ночью местами, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки (снег, мокрый снег, днем с дождем). В отдельных районах ожидается слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер прогнозируется северный, днем с переходом на западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 1, днем - от минус 2 до плюс 4 градусов.

В воскресенье, 19 декабря, погоду будут формировать фронтальные разделы, связанные с очередным атлантическим циклоном, смещающимся через Скандинавский полуостров на северо-запад европейской России. В Беларуси будет преобладать пасмурная погода. Пройдут осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер прогнозируется северо-западный, западный порывистый, утром и днем местами по юго-западу страны сильный порывистый. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3, днем - от минус 2 до плюс 4 градусов.

"В начале следующей недели ситуация в атмосфере начнет меняться. Глубокий и обширный циклон, переместившись восточнее Москвы, начнет разворачивать воздушные потоки. И вместо атлантического тепла в страну уже будет поступать арктический воздух со стороны Баренцевого моря", - отметили в Белгидромете.

В понедельник, 20 декабря, начнется похолодание. Временами будет идти небольшой снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется северный умеренный. Температура воздуха в течение суток составит от нуля по юго-западу до минус 10 по северо-востоку страны.

Со вторника, 21 декабря, ожидается холодная погода. На большей части территории Беларуси пройдет небольшой снег, во многих районах установится снежный покров. Отдельные участки дорог будут скользкими. Ветер прогнозируется северный умеренный. Температура воздуха ночью составит 7-14 градусов мороза, при прояснениях - минус 15-20. Днем будет 5-12 градусов ниже нуля.

В среду, 22 декабря, будет облачно с прояснениями. Преимущественно по юго-западу страны пройдет снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Температура воздуха ночью составит 7-14 градусов мороза, при прояснениях - минус 15-20, днем - 5-12 градусов ниже нуля. В юго-западных районах в течение суток будет минус 3-6.-0-

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