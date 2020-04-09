В Беларуси в последние годы снижается число случаев гибели людей при пожарах

9 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. В Беларуси в последние годы отмечается тенденция к снижению числа случаев гибели людей при пожарах. Эта тема обсуждалась сегодня на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с министром по чрезвычайным ситуациям Владимиром Ващенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ситуация с пожарами и гибелью людей складывается где-то на уровне прошлого года, в последние годы в этом плане наиболее благоприятная ситуация. Тем не менее мы доложили, что пока происходят трагедии и гибнут люди, надо искать более эффективные способы влияния. Конечно, основная проблема - это людская беспечность", - сказал журналистам министр по итогам доклада.

По его словам, наибольшее количество погибающих при пожарах - это престарелые одинокие люди. При этом государство оказывает им помощь, проводит работы по ремонту печного отопления, установке пожарных извещателей, за этой категорией граждан закреплены социальные работники. "Вместе с тем возраст не позволяет им иногда действовать адекватно. Забывчивость - где-то свечу поставил, где-то неосторожность обращения с огнем. Понимая это, в государстве определено достаточно мест, где созданы условия для безопасного пребывания. И мы в прошлом году предложили переселиться более 6 тыс. одиноких престарелых граждан. Согласились чуть более 600 человек", - рассказал министр.

Часто к пожарам также приводит пьянство и неосторожное обращение с огнем.

Количество погибших при пожарах людей сократилось с 530 в 2018 году до 491 человека в 2019-м, а случаи гибели детей - с девяти до двух. За десятилетний же период удалось добиться двукратного снижения гибели людей при пожарах, а детей - в 15 раз.-0-