В Беларуси в послевыборный период осуждено более 70 неонацистов - Швед

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в послевыборный период осуждено более 70 неонацистов, заявил журналистам генеральный прокурор Андрей Швед, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы в рамках выполнения поручений главы государства по стабилизации общественной безопасности поставили вопрос: а что легло в основу действий тех, кто совершает радикальные, экстремистские, да и уже террористические действия на территории Беларуси. Тогда появились первые сведения в рамках расследования уголовных дел о том, что финансирование деятельности таких лиц осуществляется из-за рубежа. Сегодня эта информация подтверждается по многим уголовным делам", - сказал Андрей Швед.

Генпрокурор обратил внимание, что ставка делалась в том числе на неонацистские течения и группы. "Факты говорят, что если в прошлые годы у нас были единичные случаи привлечения лиц за неонацизм, его пропаганду, то в прошлом году 88 административных материалов было составлено в связи с неонацистскими поступками и действиями. Это в 12-14 раз больше за все предыдущие годы. Дальше сопоставили состав тех лиц, которые совершают радикальные действия. Из числа уже осужденных 72 - это откровенные неонацисты, - отметил он. - Деятельность эта была направлена и на героизацию нацистов, которые совершали здесь свои преступления. В частности, уже представлены факты, что на протяжении многих лет на территории Брестской и Гродненской областей посредством деятельности лиц, которые финансировались из Польши, проводились мероприятия по реабилитации поляков, которые совершали зверские действия на территории Беларуси под флагами так называемой Армии Крайовой".

Андрей Швед подчеркнул, что уголовное дело о геноциде позволит поднять весь пласт исторической правды и в дальнейшем пресечь на корню подобные акты и попытки.-0-