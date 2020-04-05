5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в стационарах находятся 502 человека с коронавирусом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.

По состоянию на 5 апреля, в Беларуси на стационарном лечении с коронавирусной инфекцией находятся 502 человека. "У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. После прохождения лечения выздоровели 52 человека", - отметили в Минздраве.

"Зарегистрировано 8 случаев смерти пациентов, у которых многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией", - проинформировали в пресс-службе.-0-