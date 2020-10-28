28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси вакцинировано против гриппа 35,3% населения, сообщила журналистам начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Инна Карабан, передает корреспондент БЕЛТА.

"На сегодня вакцинировано 35,3% населения от гриппа. В этом году как никогда отмечается достаточно интенсивное проведение вакцинации. Люди стараются привиться побыстрее, - сказала Инна Карабан. - Очень большой спрос был на платные вакцины, которые быстро закончились, несмотря на то, что заказаны были в увеличенном количестве по сравнению с предыдущими сезонами".

В этом году традиционно планируется привить около 40% населения. "Может быть, это будет большее количество, учитывая спрос населения на вакцинацию", - добавила начальник отдела.

Что касается групп повышенного риска, то вакцинировать планируют не менее 75%. Речь идет о детях от шести месяцев до 3 лет, всех детях от 3 лет и взрослых с хроническими заболеваниями, которые состоят на диспансерном учете, пациентах с иммунодефицитными состояниями, людях старше 65 лет, беременных женщинах, медицинских и фармацевтических работниках, детях и взрослых, которые находятся в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания, работниках республиканских органов, обеспечивающих безопасность государства и жизнедеятельность населения.

"Вакцинация также нужна работникам таких общественных сфер деятельности, как образование, торговля, общественное питание, транспорт, коммунальная сфера и другие", - добавила Инна Карабан.

Заболеваемость острыми респираторными инфекциями в настоящее время находится на неэпидемическом уровне, хотя и отмечается рост. По словам начальника отдела, этот эпидсезон пока ничем не отличается от предыдущих. Удельный вес детей среди заболевших составляет 54%.-0-