В Беларуси власть не отрицает плюрализма мнений - Гигин

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси власть не отрицает плюрализма мнений, заявил во время заседания проекта БЕЛТА "Экспертная среда", посвященного итогам VI Всебелорусского народного собрания, декан факультета философии и социальных наук БГУ кандидат исторических наук, доцент Вадим Гигин.

"Всебелорусское народное собрание - это не парламент, не партия, не массовое движение. Это консультативно-общественный орган. То есть различные представители общественности, эксперты как бы консультируют и рекомендуют правительству те или иные решения, с которыми они могут либо согласиться, либо нет. Основной документ ВНС - резолюция. Даже если вы посмотрите программу социально-экономического развития - это же рекомендация, которая затем уже утверждается нормативно-правовыми нормами государства", - сказал Вадим Гигин.

По его словам, Всебелорусское народное собрание стало веховым, оно показало силу власти и уверенность в своих силах, наличие широкой общественной поддержки. "Это очень важно и на внешнеполитической арене для того, чтобы выстраивать стратегию, чтобы другие государства видели, с кем имеют дело в Беларуси, кто реально контролирует ситуацию, пользуется общественной поддержкой. Да, эта поддержка есть. Это должны признать и оппоненты власти. Важен посыл в контексте политики: все-таки власть не отрицает плюрализма мнений, - отметил декан. - Понятно, что у Александра Лукашенко довольно жесткий, прямолинейный стиль донесения информации. Это харизматический лидер, который привык таким образом выстраивать свое общение, свою коммуникацию, но никто не будет отрицать искренность этой коммуникации и готовность слушать различные точки зрения. И в этой связи мне кажется, что те оппозиционные политики, которые не пришли по тем или иным причинам на собрание, если бы зависело только от них, какое решение принять, они были бы на собрании. Но на них оказывалось достаточно серьезное давление и под этим давлением они допустили ошибку. Если бы они участвовали в ВНС, это не столько собрание бы укрепило, сколько их самих. Они были бы тоже в том числе ньюсмейкерами, как и делегаты Всебелорусского собрания".

Вадим Гигин уверен, всем гражданам Беларуси настало время пользоваться диалоговыми площадками, всеми возможностями для общения, для донесения своей точки зрения. "И посыл собрания - нужно уважать точку зрения других людей. Президент начал с программы своих оппонентов - он ее раскритиковал, но обозначил, не проигнорировал. Нельзя игнорировать точку зрения другой стороны. Различные политические силы должны начать нормально разговаривать. Где-то переступить через свои амбиции, и фактически таким образом власть протягивает руку своим оппонентам. Сейчас нужно выстраивать эти формы диалога, искать их. Конечно, этот путь будет непростой: есть обиды, взаимные претензии, есть уже даже возникшие стереотипы, определенная мифологизация, которая всегда присутствует в любом политическом процессе. Это нам предстоит еще преодолеть, - подчеркнул он. - Нам предстоит большая политическая кампания. Это кампания, связанная с реформой Конституции, политической трансформацией, а одним из ее проявлений, тестом для белорусской политической системы станут местные выборы. Неважно, пройдут они в конце этого года или в начале следующего - они станут одной из главных политических тем. И это тоже звучало на собрании".-0-