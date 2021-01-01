В Беларуси вместо госпошлины вводится транспортный налог

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 1 января вместо госпошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении вводится транспортный налог, сообщает БЕЛТА.

Транспортный налог будут уплачивать все собственники транспортных средств, зарегистрированных в базе ГАИ МВД. Ставки налога в сравнении с госпошлиной снизятся.

Налог будет взиматься за год исходя из физических параметров авто и фактического времени владения транспортным средством.

Ставки налога для пенсионеров снизят на 50%, для инвалидов III группы - на 25%. Органы местного управления и самоуправления смогут полностью или частично освобождать от транспортного налога физлиц, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Не будут признаваться объектом налогообложения транспортные средства, зарегистрированные до 1 января 1992 года, либо в отношении которых дата регистрации не может быть установлена.

2021 год будет переходным для внедрения системы взимания транспортного налога. Он не будет взиматься в отношении транспортных средств, снятых с учета с 1 января до 1 июля 2021 года.-0-