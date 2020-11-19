В Беларуси вносятся изменения в закон о потребкооперации

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании четвертой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва приняли в первом чтении законопроект "Об изменении Закона Республики Беларусь "О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах)", передает корреспондент БЕЛТА.

"Закон "О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах)" был принят в 2002 году, - рассказала член Постоянной комиссии по бюджету и финансам Светлана Бартош. - За эти годы шесть раз рассматривались изменения и дополнения в этот закон. Последние были в 2016 году. Документ приводится в соответствие с нормативными правовыми актами, действующими в Беларуси".

По словам парламентария, повысится эффективность правового регулирования потребительской кооперации, обществ и их союзов. Коснутся изменения ревизионной комиссии. "Упростится процедура заключения трудовых договоров и контрактов с председателями ревизионных комиссий потребительских обществ. Немного изменится процедура согласования руководящего состава потребительских обществ. За местными исполнительными органами сохранится право согласования председателя правления потребительского общества, областных союзов. Но при этом упростится процедура согласования заместителя председателя. Расширятся полномочия общего собрания потребительских обществ", - отметила она.

Кроме того, упрощается процедура принятия решения о реорганизации или ликвидации потребительских обществ. "Вносится норма, что данное решение может быть принято при условии голосования всех представителей членов потребительских обществ, присутствующих на общем собрании", - добавила Светлана Бартош.-0-

Фото Оксаны Манчук