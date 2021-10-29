В Беларуси введен временный запрет на вывоз кислорода

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 6 месяцев вводится запрет на вывоз кислорода, это предусмотрено постановлением Совета Министров от 28 октября №616, опубликованном сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Запрет касается вывоза кислорода из Беларуси в государства - члены Евразийского экономического союза, а также за пределы таможенной территории ЕАЭС в Беларуси в государства, не являющиеся странами союза. Под действие документа подпадает кислород газообразный и жидкий медицинский, а также кислород газообразный и жидкий технический. Постановление Совмина вступает в силу со дня его опубликования сроком на 6 месяцев.

Еще одним постановлением Совета Министров от 27 октября №614, также сегодня опубликованном на Национальном правовом интернет-портале, кислород газообразный и жидкий (фармацевтическая субстанция) добавлен в перечень лекарственных средств, производимых организациями Беларуси, цены на которые регулируются Министерством здравоохранения.-0-