В Беларуси ввели новый стандарт на услуги гостиниц

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С сегодняшнего дня вступил в силу новый стандарт на услуги гостиниц, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта.

В Беларуси усовершенствованы требования к гостиницам и их классификации. Для этого введен новый государственный стандарт - СТБ 2577-2020 "Услуги гостиниц и аналогичных средств размещения. Общие требования и классификация", разработанный Белорусским государственным институтом стандартизации и сертификации (БелГИСС). "Документ устанавливает общие требования к гостиницам и аналогичным средствам размещения: курортным отелям, гостиницам, находящимся в здании или на территории памятников архитектуры, оказывающим оздоровительные услуги, апарт-отелям, хостелам, домам отдыха и т.д. В документе учтены российские требования, а также подходы к европейской классификации", - отметили в пресс-службе.

В СТБ установлено, что классификация гостиниц будет проходить в несколько этапов. Она основана на комплексе требований к материально-техническому обеспечению гостиницы, номенклатуре и качеству оказываемых услуг, уровню обслуживания. Вводится балльная оценка в зависимости от категории гостиниц, а также оценка персонала. В зависимости от категории доступ к интернету предусмотрен в общественных зонах либо во всех помещениях гостиницы.

Получение гостиницами сертификата соответствия и категории (в Беларуси в настоящее время 56 сертифицированных гостиниц) будет постепенным. Их оценка и классификация на соответствие СТБ 2577-2020 пройдет при проведении плановой периодической оценки в течение всего переходного периода с 1 октября 2020 года по 1 сентября 2021 года.

Если гостиницы или аналогичные учреждения желают уже получить сертификат на соответствие новому стандарту, они могут обратиться в аккредитованные органы по сертификации. В настоящее время на право проведения работ по сертификации по СТБ 2577-2020 аккредитован БелГИСС.

СТБ 2577-2020 заменит действующий ГОСТ 28681.4-95 "Туристско-экскурсионное обслуживание. Классификация гостиниц" и СТБ 1353-2005 "Средства размещения. Общие требования" с 1 сентября следующего года.-0-