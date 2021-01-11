В Беларуси вводят новые подходы к обеспечению метеоинформацией

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды рассказало о новациях закона "Об изменении Закона Республики Беларусь "О гидрометеорологической деятельности", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Как рассказали в Минприроды, закон усовершенствован с учетом практики применения и приведен в соответствие с законодательными актами государств - членов ЕАЭС. В документе закрепляются определения терминов "гидрометеорологическая безопасность", "прогноз погоды", "климат", "комплекс неблагоприятных гидрометеорологических явлений". "Одна из ключевых новелл - введение обязательного для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей уведомительного порядка информирования о начале гидрометеорологической деятельности. Это даст возможность без получения дополнительных разрешений предлагать соответствующие услуги на территории стран ЕАЭС, а также вести государственный учет в этой области. При этом будут созданы условия, максимально комфортные для субъектов хозяйствования", - отметили в пресс-службе.

Закон также предусматривает более современные подходы к обеспечению потребителей гидрометеорологической информацией.

Выделяется такая новая категория, как обладатели такой информации - участники рынка, которые распространяют только те данные, которые получили от других юрлиц и ИП, являющихся их производителями. С целью защиты прав потребителей закон обязывает обладателей гидрометеорологической информации при ее распространении указывать источник и не допускать изменение содержания. Таким образом при возникновении спорных ситуаций появится возможность обращаться напрямую к производителю информации, в том числе привлекать к участию в рассмотрении дел судами общей юрисдикции.

Кроме того, оптимизировано количество видов гидрометеорологической информации. "Действующий закон говорит о фактической, прогнозной, экстренной, а также об информации общего и специализированного назначения. Эта классификация сложна для восприятия, так как основана на критериях, не обеспечивающих четкого разграничения названных видов между собой. Новый закон ведет речь о первичных данных, для получения которых нет необходимости в проведении анализа, и информации, полученной после анализа первичных данных специалистами, в том числе с использованием информационных технологий", - пояснили в Минприроды.

Закон также устанавливает исчерпывающий перечень случаев, когда данная информация должна предоставляться безвозмездно как государственной гидрометеорологической службой, так и иными производителями такой информации.

Расширен перечень видов гидрометеорологических наблюдений за счет включения в их состав микроклиматических, которые востребованы при проведении мониторинга состояния окружающей среды, так как позволяют получить за непродолжительное время большое число сравнимых между собой данных о местных особенностях климата.

Функции Минприроды по ведению гидрометеофонда и климатического кадастра, а также учета в этой области закон относит к исключительной компетенции государственной гидрометеорологической службы. Такое решение позволит повысить оперативность и качество сбора, обработки и хранения названной информации путем закрепления возможности субъектов хозяйствования напрямую предоставлять сведения данной службе.

Минприроды также наделяется полномочиями на разработку и утверждение совместно с МЧС системы цветовых кодов опасности гидрометеорологических явлений для информирования граждан и иных лиц.

Закон вступит в силу 16 июня 2021 года.-0-