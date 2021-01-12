В Беларуси выбрали лучших пишущих о науке журналистов

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук Беларуси подвела итоги конкурса на лучшее представление научных достижений 2020 года в средствах массовой информации, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Конкурс проводился в 11-й раз по четырем номинациям: "Лучшая публикация", "Лучший сюжет (программа) на радио и телевидении", "Лучшая публикация в научно-популярном издании" и "Лучшее представление достижений НАН в сети Интернет". По каждой из номинаций присуждены три премии. "В конкурсе приняли участие как профессиональные журналисты, так и непрофессиональные авторы. Всего было представлено 102 работы 22 авторов", - отметили в пресс-службе.

Бюро Президиума НАН в номинации "Лучшее представление достижений НАН Беларуси в сети Интернет" присудило победу корреспонденту отдела экономической и научной информации главной редакции информации БЕЛТА Валерии Гавриловой - за цикл материалов о вкладе ученых НАН в развитие белорусской науки; политическому обозревателю дирекции информационного вещания ЗАО "Столичное телевидение" Илоне Волынец - за программу "Большой город" о разработках ученых НАН на сайте телеканала СТВ и на YouTube-канале ЗАО "Столичное телевидение"; редактору отдела редакторов дирекции подготовки телепрограмм генерального продюсерского центра Национальной государственной телерадиокомпании Арине Мариновой - за цикл материалов о разработках организаций НАН в программе "Добрай раніцы, Беларусь!" на сайте Белтелерадиокомпании и на YouTube-канале программы "Добрай раніцы, Беларусь!".

Также принято решение присудить премии конкурса в номинации "Лучшая публикация" обозревателю газеты "Рэспубліка" издательского дома "Беларусь сегодня" Вере Ганкиной-Бутько (Артеага) - за цикл статей о достижениях ученых НАН Беларуси; собственному корреспонденту службы новостей, литературного и технического редактирования РУП "Редакция газеты "Медицинский вестник" Ирине Янушкевич - за цикл материалов о роли белорусской науки в борьбе с COVID-19; обозревателю "Сельской газеты" издательского дома "Беларусь сегодня" Елене Яско - за цикл статей о вкладе белорусской науки в инновационное развитие общества.

В номинации "Лучший сюжет (программа) на радио и телевидении" победителями стали: редактор отдела редакторов главной дирекции подготовки телепрограмм генерального продюсерского центра Белтелерадиокомпании Виктория Радевич - за цикл телевизионных программ "Наукомания" на телеканале "Беларусь 3"; комментаторы дирекции информационного и общественно-политического вещания главной дирекции Первого национального канала Белорусского радио Наталья Степочкина и Елена Швайко - за цикл программ "Актуальны мікрафон"; корреспондент дирекции информационного вещания ЗАО "Столичное телевидение" Кристина Федорович - за цикл сюжетов в информационных программах телеканала.

В номинации "Лучшая публикация в научно-популярном издании" отмечены: исполняющий обязанности заведующего лабораторией НПЦ НАН по животноводству Артур Бальников - за цикл материалов в журнале "Наше сельское хозяйство"; главный редактор газеты "Навука" Сергей Дубовик - за цикл материалов, посвященных 75-летию Великой Победы; обозреватель журнала "Вестник Белнефтехима" Наталья Нияковская - за цикл материалов в данном журнале.

Награждение лауреатов будет приурочено ко Дню белорусской науки.-0-