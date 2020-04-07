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07 апреля 2020, 12:06

В Беларуси выполнено 20,5 тыс. заявок по доставке пожилым и инвалидам продуктов и медикаментов

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7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На сегодняшний день в Беларуси социальная служба и все партнеры выполнили уже 20,5 тыс. заявок по доставке на дом пожилым гражданам и людям с инвалидностью продуктов питания и средств первой необходимости. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы переживаем сейчас очень непростой период. Особое внимание уделено людям старшего возраста и людям с инвалидностью, чтобы минимизировать для них риск заболевания", - сказал Александр Румак. Он отметил, что речь идет об очень большом количестве людей - около 830 тыс. одиноко проживающих граждан и инвалидов. Из них у почти 160 тыс. нет близких. Очень важно, чтобы эти люди были обеспечены всем необходимым, оставаясь дома, а также были проинформированы об угрозах для них в условиях распространения коронавируса.

Помощь по доставке продуктов питания и лекарств оказывают социальные работники и волонтеры, привлекаемые территориальными центрами социального обслуживания населения. Таких центров в стране 146, они расположены в каждом районе страны. По номерам телефонов этих центров можно звонить ежедневно с 9.00 до 18.00. Оказывается помощь и в оплате коммунальных услуг. Белпочта и отделения банков многое сделали для того, чтобы пожилые люди могли не выходить из дома. Почтальоны приносят пенсию и участвуют в реализации заявок на доставку (особенно на селе). Отделения Беларусбанка просят пожилых приходить в первые два утренних часа, чтобы миновать основной поток посетителей.

По словам Александра Румака, до 30 марта все одинокие пожилые и инвалиды были проинформированы по телефону о предлагаемой помощи, а также через распространение памяток в почтовые ящики. Этим занимались специалисты и волонтеры Красного Креста и БРСМ. Затем акцент сместился на категорию одиноко проживающих людей, родственники которых находятся далеко и не могут помочь. "По состоянию на сегодняшнее утро, проинформированы 82% одиноко проживающих - более 500 тыс. человек. Всего эта категория составляет 623 тыс. граждан, которые не охвачены различными видами социального обслуживания", - отметил Александр Румак. Часто дети, которые живут отдельно, просят помочь их родителям. "Мы стремимся удовлетворять все заявки. Но также обращаемся к детям, которые проживают в том же населенном пункте, чтобы они по возможности оказывали помощь и сами", - добавил замминистра.

"Хочу выразить искреннюю благодарность социальным работникам и специалистам территориальных центров, которые терпеливо принимают звонки, организуют оказание помощи. Оценивая результаты нашей работы, могу сказать, что с каждым днем она набирает обороты. Если еще неделю назад ТЦСОНы вместе с партнерами оказали помощь около 3 тыс. человек, то уже в минувшую пятницу помощь получили 9,5 тыс. пожилых граждан и людей с инвалидностью. По состоянию на конец дня 5 апреля центры соцобслуживания выполнили 4 525 заявок от пожилых граждан и людей с инвалидностью. БОКК, БРСМ, профсоюзы, сельисполкомы и торговые учреждения - 15 981 заявку. Всего это 20,5 тыс. заявок, по которым граждане были обеспечены необходимыми для жизни товарами. Это плюс еще к тем 95 тыс. граждан, которые получают комплексные социальные услуги на дому. Таким образом, 115,5 тыс. граждан охвачены различными видами помощи", - привел цифры Александр Румак.

Он добавил, что в эти дни временно приостановлена работа отделений дневного пребывания для пожилых граждан и молодых инвалидов (сегодня чуть менее сотни человек по-прежнему их посещают). В стационарных учреждениях социального обслуживания (домах-интернатах, отделениях круглосуточного пребывания) сначала было ограничено посещение, а на прошлой неделе введен полный запрет на вход посторонних. Отменены массовые мероприятия, приостановлен выход проживающих за пределы учреждений. Для работников установлен масочный режим, они обязаны при обслуживании использовать перчатки. Заступая на смену, работники измеряют температуру - их состояние и показания записываются в журнал. Те, кто оказывает услуги на дому, ведут дневники самоконтроля.

"Сотрудничество с Белорусским обществом Красного Креста не ограничивается выполнением заявок. Это еще и большая помощь в обеспечении учреждений соцобслуживания дезинфицирующими и защитными средствами. Трем регионам уже предоставлено 500 л дезсредств, на этой неделе ожидается передача еще большего количества, а также масок и перчаток. Они приобретаются за счет спонсорских средств", - подчеркнул Александр Румак. Замминистра поблагодарил всех партнеров и меценатов, которые в трудный час не остаются в стороне.

В Минтруда также сообщили, куда обращаться в случае возникновения проблемных ситуаций, а также с предложениями по совершенствованию организации доставки продуктов питания и медикаментов социальной службой. Можно позвонить непосредственно в министерство по телефону (8 017) 222-49-29, а также комитеты по труду, занятости и социальной защите облисполкомов и Мингорисполкома:

в Брестской области - по телефону (80162) 21-10-17;

Витебской - (8 0212) 65-42-64;

Гомельской - (8 0232) 75-77-12;

Гродненской - (8 0152) 74-35-94 и 77-03-49;

Минской - (8 017) 302-68-23;

Могилевской - (8 0222) 25-07-05;

в Минске - (8017) 396-55-26 и 373-04-76.

Звонки принимаются с 9.00 до 18.00 в рабочие дни.

Контактные данные будут размещены на сайтах местных органов власти.-0-

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