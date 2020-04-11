В Беларуси выполнено 5,8 тыс. заявок на доставку продуктов и лекарств пожилым

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси продолжается акция по бесплатной доставке продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарств одиноким и одиноко проживающим пожилым людям и инвалидам. С 20 марта по 9 апреля в территориальные центры социального обслуживания поступило и выполнено 5,8 тыс. заявок, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

На 1 апреля в стране насчитывалось почти 870 тыс. одиноко проживающих пожилых граждан и инвалидов, из них 167 тыс. не имеют близких родственников. Бесплатная доставка им на дом товаров первой необходимости организована через 146 территориальных центров социального обслуживания населения, расположенных в каждом районе страны. В акции участвуют как сами социальные работники, так и партнеры.

"Ежедневно с 9.00 до 18.00 (без выходных) территориальные центры по отдельным телефонным линиям принимают заявки на доставку продуктов, предметов первой необходимости и медикаментов. С 20 марта по 9 апреля поступило и выполнено 5,8 тыс. заявок. Наибольшее их количество подано в территориальные центры Гомельской области и Минска", - сказали в Минтруда.

Количество заявок на текущей неделе увеличилось. Если с 20 по 26 марта выполнена 1171 заявка, с 27 марта по 3 апреля - 2086 заявок, то с 4 по 9 апреля - 2543.

Для организации оперативной доставки подключились более 300 волонтеров БРСМ и Красного Креста.

Одновременно с территориальными центрами активно развернули работу профсоюзные организации, сельские советы, почта, общественные и другие организации.-0-