В Беларуси выздоровел и выписан 72 661 пациент с COVID-19

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 15 сентября выздоровел и выписан 72 661 пациент, у которого ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 74 552 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 666 468 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умер 761 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-