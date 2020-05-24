В Беларуси выздоровели и выписаны 14 155 пациентов с COVID-19

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 24 мая выздоровели и выписаны 14 155 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 36 198 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 450 627 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 199 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-