В Беларуси выздоровели и выписаны 21 162 пациента с COVID-19

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 4 июня выздоровели и выписаны 21 162 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Как проинформировали в Минздраве, зарегистрированы 45 981 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 585 065 тестов.

За весь период распространения COVID-19 на территории страны умерли 253 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-