В Беларуси выздоровели и выписаны 29111 пациентов с COVID-19

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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 13 июня выздоровели и выписаны 29111 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Зарегистрирован 53241 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 714324 теста.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 303 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-