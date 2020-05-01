В Беларуси выздоровели и выписаны 2918 пациентов с COVID-19

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 1 мая выздоровели и выписаны 2918 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

По данным Минздрава, зарегистрированы 14917 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 8% от количества проведенных тестов. Всего проведено 186 тыс. 262 теста.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 93 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-