В Беларуси выздоровели и выписаны 44 126 пациентов с COVID-19

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 27 июня выздоровели и выписаны 44 126 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 61 095 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 959 880 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 377 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-