В Беларуси выздоровели и выписаны 53 609 пациентов с COVID-19

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 9 июля выздоровели и выписаны 53 609 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 64 411 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведен 1 099 571 тест.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 449 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-