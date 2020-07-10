В Беларуси выздоровели и выписаны 54 254 пациента с COVID-19

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 10 июля выздоровели и выписаны 54 254 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 64 604 человека с положительным тестом на COVID-19.

Всего проведено 1 111 614 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 454 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-