В Беларуси выздоровели и выписаны 5484 пациента с COVID-19

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 8 мая выздоровели и выписаны 5484 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрирован 21101 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 8,7% от количества проведенных тестов. Всего проведено 240 тыс. 146 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умер 121 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-

Исследования для определения иммунной прослойки к COVID-19 проведут в отдельных районах "Мы постараемся сделать это максимально оперативно. По ряду районов будем проводить централизованные исследования всех пациентов, которые находились на больничном листе в последние два месяца по поводу респираторных инфекций", - сказал министр здравоохранения Владимир Караник.

Заболеваемость COVID-19 снижается в некоторых районах Минской и Витебской областей - Караник "По ряду регионов мы уже видим снижение заболеваемости, в некоторых - выход на плато, думаю, что снижение там будет в ближайшее время. Где-то видим рост количества заболевших, но он в рамках прогнозных показателей", - сказал Владимир Караник.