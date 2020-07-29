В Беларуси выздоровели и выписаны 61 442 пациента с COVID-19

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 29 июля выздоровели и выписаны 61 442 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 67 518 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 278 583 теста.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 548 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-