В Беларуси выздоровели и выписаны 65 893 пациента с COVID-19

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 12 августа выздоровели и выписаны 65 893 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 69 102 человека с положительным тестом на COVID-19.

Всего проведено 1 384 026 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 595 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-