В Беларуси выздоровели и выписаны 65 893 пациента с COVID-19

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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 12 августа выздоровели и выписаны 65 893 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Зарегистрированы 69 102 человека с положительным тестом на COVID-19.
Всего проведено 1 384 026 тестов.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 595 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-