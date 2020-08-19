В Беларуси выздоровели и выписаны 67 647 пациентов с COVID-19

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 19 августа выздоровели и выписаны 67 647 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 69 тыс. 801 человек с положительным тестом на COVID-19.

Всего проведено 1 млн. 437 тыс. 110 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 622 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-