В Беларуси выздоровели и выписаны 69 887 пациентов с COVID-19

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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 28 августа выздоровели и выписаны 69 887 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Зарегистрированы 71 346 человек с положительным тестом на COVID-19.
Всего проведено 1 504 964 теста.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 667 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-