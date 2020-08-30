В Беларуси выздоровели и выписаны 70 452 пациента с COVID-19

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 30 августа выздоровели и выписаны 70 452 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 71 687 человек с положительным тестом на COVID-19.

Всего проведено 1 527 049 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 676 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-