В Беларуси выздоровели и выписаны 72 584 заразившихся COVID-19

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 13 сентября выздоровели и выписаны 72 584 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 74 173 человека с положительным тестом на COVID-19.

Всего проведено 1 654 618 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 750 пациентов с рядом хронических заболеваний, у которых было выявлено коронавирусное заражение.-0-