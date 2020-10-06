В Беларуси выздоровели и выписаны 75 376 пациентов с COVID-19

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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 6 октября выздоровели и выписаны 75 376 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Зарегистрированы 81 090 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 957 874 теста.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 868 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-