В Беларуси выздоровели и выписаны 79 757 пациентов с COVID-19

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 18 октября выздоровели и выписаны 79 757 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 87 698 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 2 222 310 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 929 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-