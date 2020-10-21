В Беларуси выздоровели и выписаны 80 905 пациентов с COVID-19

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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 21 октября выздоровели и выписаны 80 905 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Зарегистрированы 89 642 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 2 267 862 теста.
За весь период распространения инфекции на территории страны умер 941 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-