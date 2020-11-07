В Беларуси выздоровели и выписаны 90 058 пациентов с COVID-19

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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 7 ноября выздоровели и выписаны 90 058 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Зарегистрированы 105 283 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 2 658 817 тестов.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1004 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-