В Беларуси выздоровели и выписаны 94 337 пациентов с COVID-19

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 14 ноября выздоровели и выписаны 94 337 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 112 870 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 2 847 856 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1039 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-