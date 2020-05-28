В Беларуси выздоровели и выписаны более 16,6 тыс. пациентов с COVID-19

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 28 мая выздоровели и выписаны 16 660 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 39 858 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 499 249 тестов.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 219 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в Минздраве.-0-