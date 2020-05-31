В Беларуси выздоровели и выписаны более 18,5 тыс. пациентов с COVID-19

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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 31 мая выздоровели и выписаны 18 514 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Зарегистрированы 42 556 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 541 093 теста.
"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 235 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в Минздраве.-0-