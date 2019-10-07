В Беларуси за 10 лет число случаев нарушения зрения у дошкольников выросло почти в 2 раза

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за последние 10 лет почти в 2 раза выросло количество случаев нарушения зрения у детей дошкольного возраста. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции начальник отдела медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Людмила Легкая, передает корреспондент БЕЛТА.

"Плановые профилактические медицинские осмотры детей проводятся ежегодно. По итогам 2018 года у нас около 86% детей до 18 лет имеют I-II группу здоровья, более 27% признаны абсолютно здоровыми, 1,6% детей имеют инвалидность. Заболеваемость детей стабильная, но в последние годы регистрируется увеличение числа заболеваний глаз. За 5 лет рост составил 21%. А за последние 10 лет наметилась тенденция к росту нарушений зрения почти в 2 раза в группе детей дошкольного возраста, что было выявлено при прохождении медосмотра", - отметила Людмила Легкая.

Причины роста нарушений зрения у малышей - бесконтрольный доступ с раннего возраста к гаджетам, недостаточное внимание со стороны родителей. "В этом направлении мы широко работаем с Министерством образования. Уже есть успехи в создании здоровьесберегающей среды в учреждениях дошкольного образования", - добавила она.

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