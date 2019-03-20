20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за 18 лет заболеваемость менингококковой инфекцией снизилась на 83,4%, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Менингококковая инфекция сегодня в стране относится к редко встречающимся. Наибольшая заболеваемость регистрировалась в 2000 году - 3,7 случая на 100 тыс., а наименьшая - в 2018-м - 0,6 случая на 100 тыс. За это время заболеваемость снизилась на 83,4%.

Доля детей в структуре заболевших составляет в среднем около 65%. В основной группе риска - дети в возрасте до двух лет (около 40% всех заболевших).

Также снижается летальность от менингококковой инфекции - с 9,1% в 2000 году до 5,3% в 2018-м. Все случаи смерти были связаны с генерализованной формой инфекции - менингококцемией. Чаще всего к летальным исходам приводили позднее обращение за медпомощью и отказы от госпитализации.

В связи с крайне низким уровнем заболеваемости менингококковой инфекцией в Беларуси вакцинация против нее в Национальном календаре профилактических прививок и Перечне профилактических прививок по эпидемическим показаниям не предусмотрена.

Вместе с тем, принимая во внимание увеличивающуюся миграцию населения, посещение стран с высоким уровнем заболеваемости менингококковой инфекций, в республике в 2018 году зарегистрирована и внесена в Реестр лекарственных средств менингококковая вакцина группы В (рекомбинантная адсорбированная) "Труменба" (Pfizer H.C.P. Corporation, США / Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Ирландия). По информации представителя компании-производителя, поставка этого лексредства в организации здравоохранения для оказания платных услуг населению запланирована в 2019 году.-0-