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10 октября 2020, 15:47

В Беларуси за год высадят около 500 тыс. деревьев и 350 тыс. кустарников

Александр Корбут
Александр Корбут

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За год в населенных пунктах Беларуси высадят около 500 тыс. деревьев и 350 тыс. кустарников, сообщил сегодня журналистам заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Корбут, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы приглашаем граждан активно участвовать в озеленении наших городов, благоустройстве дворов. Например, в Минске хороший уровень озелененности - более 40%, но если взять районы новостроек - Каменную Горку, Лошицу - там зелени еще мало. А ведь очень важно, чтобы повсюду были деревья и цветники, а у горожан - места для отдыха и прогулок. Думаю, что в целом по году мы должны посадить в населенных пунктах Беларуси более 500 тыс. деревьев и примерно 350 тыс. кустарников", - сказал Александр Корбут.

Минприроды для привлечения внимания к наведению порядка на земле и бережному отношению к природе в Год малой родины организует глобальную экологическую кампанию "Обустроим малую родину". По инициативе министерства с 2 октября по 2 ноября в Беларуси проходит месячник по осенней посадке деревьев и кустарников в населенных пунктах. Сегодня в стране проводится акция "День озеленения" под лозунгом "Посади дерево".

Например, сотрудники центрального аппарата Минприроды и Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды сегодня высадили 420 деревьев на участке пересечения автодороги Р58 Минск - Калачи - Мядель и М14. В Гродненской области в дне озеленения приняли участие 285 человек и посадили 1347 деревьев. К акции активно подключились Гомель и все районные центры Гомельской области: там посажено 2115 деревьев. Что касается Могилевской области, там цифры еще более значительные: 3080 деревьев и 2215 кустарников. В Могилеве посадку зеленых насаждений проводили в Печерском лесопарке, который планируется объявить памятником природы местного значения, и в лесном массиве, прилегающем к территории областной больницы. Высаживали деревья в Белыничском, Быховском, Горецком, Дрибинском, Климовичском и иных районах, а также Бобруйске, Глуске, Кировске и Кличеве. К акции "День озеленения" присоединились и другие регионы Беларуси.

Территориальные органы Минприроды совместно с заинтересованными службами через интернет-сайты и средства массовой информации собирают предложения от населения о предпочтительных местах посадки на землях общего пользования населенных пунктов. Все предложения будут оперативно проанализированы. Граждан уведомят о выбранных территориях и датах проведения посадок в каждом регионе. Минприроды просит учитывать, что для посадки деревьев и кустарников непригодны участки под инженерными сетями, коммуникациями, в непосредственной близости от стен зданий и сооружений. При выборе мест также нужно обратить внимание на почвенно-грунтовые условия и характеристики посадочного материала. Если нельзя будет сажать деревья и кустарники на выбранных гражданами территориях, то будут предложены другие участки.

Первая глобальная экологическая кампания "Обустроим малую родину" под эгидой Минприроды стартовала весной 2018 года. Основная ее идея заключается в том, что каждый житель или организация могут внести посильный вклад в благоустройство своей малой родины - города, района, жилого двора, ближайшего парка или сквера. Это может быть уборка мусора, посадка деревьев или кустарников, оформление клумб, обустройство детской площадки, покраска забора и скамеек, организация контейнеров рядом с местами, где обнаружены крупные скопления отходов, поддержание в надлежащем состоянии и обустройство мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы и т.д. Экологическая кампания также включает проведение субботников, экологических акций и иных мероприятий по наведению порядка и обустройству территорий.

Заявку на участие в глобальной экологической кампании можно подать по телефонам либо адресам электронной почты, указанным на сайтах Минского городского и областных комитетов природных ресурсов и охраны окружающей среды.-0-

Фото Андрея Покумейко

ФОТОФАКТ: Акция "День озеленения" прошла в Минской областиФОТОФАКТ: Акция "День озеленения" прошла в Минской области
По инициативе Минприроды с 2 октября по 2 ноября 2020 года в нашей стране проходит месячник по осенней посадке деревьев и кустарников в населенных пунктах.

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