В Беларуси за пять лет в детсадах создано около 16 тыс. дополнительных мест

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. За пятилетку в Беларуси создано около 16 тыс. дополнительных мест в детсадах, сообщил сегодня заместитель премьер-министра Игорь Петришенко во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"На уровне дошкольного образования безусловный приоритет - обеспечить каждого ребенка местом в дошкольном учреждении. Принимаемые правительством меры позволили в целом решить эту проблему. С 2015 по 2020 год создано около 16 тыс. дополнительных мест в детских садах, в том числе за счет строительства 82 новых. В текущей пятилетке продолжится интенсивное строительство детских садов и развитие сети дошкольных учреждений во встроенных помещениях. В рамках госпрограммы в планах до конца 2025 года построить более 90 дошкольных учреждений на 21 тыс. мест", - сказал Игорь Петришенко.-0-