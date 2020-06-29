29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за прошлую неделю случилось 26 лесных пожаров на общей площади 15,2 га, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

"В Брестской области было семь возгораний, в Минской - тоже семь, в Гомельской - шесть, в Могилевской - три, в Витебской - два, в Гродненской - одно", - сказали в пресс-службе.

Всего с начала года случилось уже 823 лесных пожара на площади более 6,4 тыс. га. Больше всего лесных пожаров произошло на юге страны - в Брестской (315) и Гомельской областях (218). Затем идут Минская (120), Гродненская (79) и Могилевская области (70). Меньше всего возгораний было на севере страны - в Витебской области (21).

Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 36 районах Беларуси. Посещать лес временно запрещено в Ветковском районе Гомельской области. Ограничения действуют во всех районах Гродненской области, 15 районах Минской (кроме Логойского, Борисовского, Червенского, Пуховичского, Копыльского, Мядельского и Воложинского), а также в Октябрьском, Речицком и Мозырском районах Гомельской области.

Решения о введении и снятии запрета на посещение лесов принимают местные органы власти по ходатайству лесохозяйственных учреждений или районных отделов по чрезвычайным ситуациям. Ограничения вводятся в случае высокого класса пожарной опасности и снимаются при стабилизации обстановки. Главная цель запретов - обеспечить безопасность граждан, сохранность их имущества, а также лесного фонда.

Нарушение требований пожарной безопасности в лесах и на торфяниках либо запрета на их посещение без причинения ущерба влечет, согласно ст.15.29 КоАП, предупреждение или штраф до 25 базовых величин (1 БВ - Br27).

В лесхозах насчитывается свыше 250 пожарно-химических станций, более 660 пунктов противопожарного инвентаря, которые укомплектованы средствами пожаротушения. Создана сеть из более чем 650 пожарно-наблюдательных вышек и мачт, из которых почти 600 оборудованы средствами видеонаблюдения за состоянием леса.-0-